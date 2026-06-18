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Kenneth Rogoff. (Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Fredssamtalen

Harvardprofessor sågar Trump: ”Ett stort nederlag”

Av Aron Sigblad
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Den preliminära fredsuppgörelsen är ett ”stort nederlag för USA” och sätter dollarns dominans på prov. Det säger Harvardprofessorn Kenneth Rogoff till Affärsvärlden.

Han menar att Trump gav vika ”på nästan varje punkt”, vilket kommer försvaga landets interventionspolitik i många år framåt och landets roll som ekonomisk stormakt.

Vinnare på valutamarknaden är Kinas renminbi på sikt, säger Rogoff.

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Rogoff har tidigare varit chefsekonom på IMF
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