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Små båtar vid Hormuzsundet. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
Fredssamtalen

Oljepriserna sjunker efter Trumps besked

Av Hannah Gustafsson
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Oljepriset sjönk efter Donald Trumps besked om nya fredssamtal med Iran som ska genomföras i dag. Det skriver TT.

Brentoljan sjönk med cirka 6 procent som en effekt av att Trump meddelat att USA samtidigt inte kommer fortsätta attackera Iran.

Priset på oljan har svängt kraftigt beroende på situationen i Hormuzsundet, eftersom det i perioder i princip varit avstängt. Sundet är viktig led för den globala oljehandeln.

Flera oljefartyg befinner sig i Persiska viken
TT
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