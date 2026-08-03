Oljepriserna sjunker efter Trumps besked
Oljepriset sjönk efter Donald Trumps besked om nya fredssamtal med Iran som ska genomföras i dag. Det skriver TT.
Brentoljan sjönk med cirka 6 procent som en effekt av att Trump meddelat att USA samtidigt inte kommer fortsätta attackera Iran.
Priset på oljan har svängt kraftigt beroende på situationen i Hormuzsundet, eftersom det i perioder i princip varit avstängt. Sundet är viktig led för den globala oljehandeln.
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