Oljepriserna sjunker efter Trumps besked

Oljepriset sjönk efter Donald Trumps besked om nya fredssamtal med Iran som ska genomföras i dag. Det skriver TT.

Brentoljan sjönk med cirka 6 procent som en effekt av att Trump meddelat att USA samtidigt inte kommer fortsätta attackera Iran.

Priset på oljan har svängt kraftigt beroende på situationen i Hormuzsundet, eftersom det i perioder i princip varit avstängt. Sundet är viktig led för den globala oljehandeln.