Iran: Arbetet pågår för att återuppliva juniavtalet

Medlare försöker återupprätta avtalet mellan USA och Iran som skrevs under i juni. Det säger Hassan Ghashghavi, talesperson för det iranska parlamentets kommission för nationell säkerhet, enligt AFP.

– De vet att nyckelfrågan just nu är frågan om Hormuzsundet, så ja, det pågår ett utbyte av åsikter, säger han.

Avtalets 14 punkter innehöll bland annat villkor om att attackerna avslutas på alla fronter inklusive Libanon, att Iran gör sitt bästa för att säkra fri passage genom Hormuzsundet i 60 dagar och att USA och Iran ska förhandla fram ett slutgiltigt avtal inom 60 dagar.