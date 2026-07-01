Indirekta samtal ska hållas med Iran och USA på onsdag

På onsdagen ska USA och Iran ha indirekta samtal med varandra under de pågående fredsförhandlingarna i Doha. Det uppger en diplomatkälla för AFP, som säger att förhandlingarna sker med hjälp av qatariska och pakistanska medlare.

Samtalen beskrivs som tekniska och ska inte ske på högsta nivå. Vita husets särskilda sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff ska exempelvis inte medverka. På tisdagen träffade de Qatars premiärminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Tidigare under dagen rapporterade flera medier att Iran ska förhandla med Qatar. Under den senaste omgången av fredssamtal för att få ett slut på kriget i Iran har länderna ännu inte fört några direkta samtal.