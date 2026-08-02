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USA:s president Donald Trump. (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Trump: Nya förhandlingar med Iran inleds på måndag

Av Hedda Hallsenius
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Donald Trump hävdar att USA är i kontakt med Iran, och att nya förhandlingar ska hållas i morgon eftermiddag, rapporterar AFP.

– Självklart vill de inte bli attackerade, säger han till reportrar ombord på sitt flygplan Airforce One.

Vidare säger Trump att det finns ett avtal om Hormuzsundet, och det ”kommer att finnas” ett avtal om avveckling av kärnkraftsförmåga, enligt Reuters.

Reuters notis
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TT
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