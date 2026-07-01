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Bild från samtalen i Schweiz i juni. (Nathan Howard /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Iran och USA ska ”upprätta kommunikationskanaler”

Av Adam Lindh
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De indirekta samtalen mellan Iran och USA i Qatar har avslutats. Det uppger Irans vice utrikesminister Kazem Gharibabadi, enligt AFP.

Samtalen kretsade kring det samförståndsavtal som Iran och USA tidigare undertecknat med målet att få ett slut på kriget. Enligt Gharibabadi enades parterna om att upprätta kommunikationskanaler för att dokumentera eventuella brott mot avtalet, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Irna.

Samtalen har sedan tidigare beskrivits som tekniska och ägde rum efter att spänningarna åter ökat i regionen, bland annat genom iranska attacker mot fartyg och amerikanska attacker mot mål i Iran.

Kommunikationskanalerna ska upprättas redan på torsdag
AFP  · Ofta betalvägg
Trump har övervägt att återuppta kriget
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Medlare från Pakistan och Qatar medverkade också i samtalen
AFP  · Ofta betalvägg
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