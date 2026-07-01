Iran och USA ska ”upprätta kommunikationskanaler”

De indirekta samtalen mellan Iran och USA i Qatar har avslutats. Det uppger Irans vice utrikesminister Kazem Gharibabadi, enligt AFP.

Samtalen kretsade kring det samförståndsavtal som Iran och USA tidigare undertecknat med målet att få ett slut på kriget. Enligt Gharibabadi enades parterna om att upprätta kommunikationskanaler för att dokumentera eventuella brott mot avtalet, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Irna.

Samtalen har sedan tidigare beskrivits som tekniska och ägde rum efter att spänningarna åter ökat i regionen, bland annat genom iranska attacker mot fartyg och amerikanska attacker mot mål i Iran.