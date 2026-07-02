ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Personer shoppar i norra Teheran i början av sommaren” (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Medlare: ”Framsteg i samtalen mellan USA och Iran”

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Det har skett ”positiva framsteg” i de indirekta fredssamtalen mellan USA och Iran, uppger medlarlandet Qatar i ett inlägg på X.

”Parterna kom överens om att fortsätta samtalen den kommande tiden”, skriver Majed al-Ansari, talesperson för Qatars utrikesdepartement, på X.

Enligt Majed al-Ansari ska samtalen återupptas efter den sex dagar långa statsbegravningen för Irans forne högste ledare Ali Khamenei.

Att länderna är överens om att samtalen ska fortsätta är positivt. Däremot beskrivs förhandlingarna ha hamnat i ett slags dödläge där man inte kommer vidare från punkterna i samförståndsavtalet. Hittills har länderna inte fattat några konkreta beslut för att kriget i Iran permanent ska avslutas.

Majed al-Ansari på X
x.com
Ali Khamenei dödades i ett amerikansk-israeliskt anfall på krigets första dag
TT
The Independent rapporterar löpande
live · Independent
CNN rapporterar löpande
live · CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenFredssamtalenQatarUSAMellanösternIranNordamerika Amerikansk politik