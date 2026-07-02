Medlare: ”Framsteg i samtalen mellan USA och Iran”

Personer shoppar i norra Teheran i början av sommaren”

Det har skett ”positiva framsteg” i de indirekta fredssamtalen mellan USA och Iran, uppger medlarlandet Qatar i ett inlägg på X.

”Parterna kom överens om att fortsätta samtalen den kommande tiden”, skriver Majed al-Ansari, talesperson för Qatars utrikesdepartement, på X.

Enligt Majed al-Ansari ska samtalen återupptas efter den sex dagar långa statsbegravningen för Irans forne högste ledare Ali Khamenei.

Att länderna är överens om att samtalen ska fortsätta är positivt. Däremot beskrivs förhandlingarna ha hamnat i ett slags dödläge där man inte kommer vidare från punkterna i samförståndsavtalet. Hittills har länderna inte fattat några konkreta beslut för att kriget i Iran permanent ska avslutas.