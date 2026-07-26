Havannabon i väntan på ström: ”Det här är inte att leva”

En man säljer smörgåsar under ett strömavbrott i Havanna på tisdagen.

Kubas energikris fortsätter, och boende beskriver elektricitet och vatten som lyxvaror. Det rapporterar The Guardian.

Dhayamis Hernández Díaz, som bor i centrala Havanna, säger att hon är utmattad. Hon beskriver att familjen släpper allt så fort strömmen kommer tillbaka, vilket ibland är mitt i natten, för att fylla vattentanken, laga mat och ladda mobilerna.

– Det här är inte att leva. Vi bara väntar på att strömmen ska komma tillbaka, säger hon.