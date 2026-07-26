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En man säljer smörgåsar under ett strömavbrott i Havanna på tisdagen. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Politiska läget i Kuba

Havannabon i väntan på ström: ”Det här är inte att leva”

Av Hedda Hallsenius
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Kubas energikris fortsätter, och boende beskriver elektricitet och vatten som lyxvaror. Det rapporterar The Guardian.

Dhayamis Hernández Díaz, som bor i centrala Havanna, säger att hon är utmattad. Hon beskriver att familjen släpper allt så fort strömmen kommer tillbaka, vilket ibland är mitt i natten, för att fylla vattentanken, laga mat och ladda mobilerna.

– Det här är inte att leva. Vi bara väntar på att strömmen ska komma tillbaka, säger hon.

Flera kubaner tjänar pengar på att samla och sälja vatten
www.theguardian.com
Energikrisen har förvärrats sedan USA införde en oljeblockad mot Kuba (7 juli)
CNN
Flera strömavbrott som omfattar hela landet har inträffat under de senaste veckorna (11 juli)
apnews.com
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