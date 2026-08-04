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Två män sitter på en bil i Kubas huvudstad Havanna under ett strömavbrott i mitten av juli. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Politiska läget i Kuba

Kuba: Elnätet tillbaka efter nationellt strömavbrott

Av Hedda Hallsenius
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Elnätet i Kuba har kopplats på igen efter ett 36 timmar långt strömavbrott som omfattade hela önationen, rapporterar AFP.

Det är det sjätte landsomspännande strömavbrottet i år, men mindre avbrott är mer eller mindre konstanta.

– Det här är det nya normala. Systemet kraschar, det kopplas in igen, och det kraschar igen, säger Kubabon Carlos Garcia.

Sent på måndagskvällen tog Havannabor till sina fönster och balkonger och klappade och bankade i kastruller i protest mot den ständiga elbristen.

Kubas energikris har förvärrats sedan början av året, då USA införde en oljeblockad mot landet.

De flesta kubaner har i bästa fall några timmar ström om dagen
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