Nytt elavbrott på Kuba – har slut på olja

En parad för Colombias president i ett mörklagt Havanna, i fredags.

Kubas elnät kollapsade återigen natten mot måndagen och gjorde hela landet strömlöst, skriver AFP.

Anledningen var, precis som de tidigare gångerna, brist på bränsle och en föråldrad infrastruktur.

Bristen på el leder också till problem med vattenförsörjningen vilket gör vanligt liv för landets tio miljoner invånare omöjligt. Drabbade kubaner uppges protestera mot situationen, bland annat genom att väsnas och sätta eld på skräp. Problemet är dock att USA vägrar att släppa in ny olja i landet. Sedan i mars har landet bara tillåtit en oljetanker att lägga till och leverera bränsle. Dessa mängder uppges nu vara helt förbrukade.