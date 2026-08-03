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En parad för Colombias president i ett mörklagt Havanna, i fredags. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Politiska läget i Kuba

Nytt elavbrott på Kuba – har slut på olja

Av Daniel Persson
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Kubas elnät kollapsade återigen natten mot måndagen och gjorde hela landet strömlöst, skriver AFP.

Anledningen var, precis som de tidigare gångerna, brist på bränsle och en föråldrad infrastruktur.

Bristen på el leder också till problem med vattenförsörjningen vilket gör vanligt liv för landets tio miljoner invånare omöjligt. Drabbade kubaner uppges protestera mot situationen, bland annat genom att väsnas och sätta eld på skräp. Problemet är dock att USA vägrar att släppa in ny olja i landet. Sedan i mars har landet bara tillåtit en oljetanker att lägga till och leverera bränsle. Dessa mängder uppges nu vara helt förbrukade.

USA har också åtalat Raul Castro, bror till förre ledaren Fidel Castro
AFP  · Ofta betalvägg
Situationen har förvärrats sedan USA tog över Venezuela och stoppade deras oljeleveranser
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