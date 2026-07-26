Kubas energikris blir vattenkris: ”Räknar varje liter”

En man samlar vatten i Havanna. Arkivbild från tidigare i juli.

Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten, rapporterar The Guardian.

61-åriga Mirella Martinez berättar hur hon måste gå till sin dotters arbetsplats tre gånger om dagen för att hämta vatten i plastdunkar. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan tre år.

– Det här vattnet används till allt. Vi räknar varje liter.

Omkring tre miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten, enligt lokala myndigheter. Upp till 70 procent av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll.