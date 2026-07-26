Kubas energikris blir vattenkris: ”Räknar varje liter”
Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten, rapporterar The Guardian.
61-åriga Mirella Martinez berättar hur hon måste gå till sin dotters arbetsplats tre gånger om dagen för att hämta vatten i plastdunkar. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan tre år.
– Det här vattnet används till allt. Vi räknar varje liter.
Omkring tre miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten, enligt lokala myndigheter. Upp till 70 procent av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll.
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