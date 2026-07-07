Invånare i Kuba: ”Ärligt talat, vi orkar inte längre”

51-åriga Meyboll Font som bor i Havanna säger att strömavbrotten i Kuba är en plåga. I och med det nya stora strömavbrottet som drabbade landet under måndagen har hon svårt att veta när hon kommer ha el nästa gång, berättar hon för The Guardian. I vanliga fall har hon tre till fyra timmars ström om dagen.

En annan boende i Kuba vittnar om svårigheter att driva sitt företag inom turismen eftersom man saknar både wifi och el. Många blir dessutom utmattade och har svårt att sova och arbeta i värmen.

– Titta på mitt ansikte, det säger allt. Vi måste bara le och stå ut, men det är inte lätt, säger Ariel Sotelo, 57, till Reuters.

60-årige Omar Ortega, som även han bor i huvudstaden, oroas för värmen och myggen.

– Ärligt talat, vi orkar inte längre, säger han.