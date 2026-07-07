Nytt stort strömavbrott i Kuba – tredje gången i år

Människor som går i mörkret i Havanna på Kuba under måndagen.

Kuba har drabbats av ytterligare ett stort strömavbrott som sträcker sig över hela landet. Det är den tredje nationella nedsläckningen som sker i år, skriver The Guardian.

Landets nätoperatör utreder orsaken till avbrottet som inträffade på måndagen. På eftermiddagen hade man bara kunnat återställa en procent av strömmen som efterfrågas i huvudstaden Havanna, rapporterar Reuters.

Energiminister Vicente de la O Levy skriver på X att man har aktiverat nödsystem för att kunna driva viktiga samhällstjänster.

USA menar att Kubas regering är ett hot mot den nationella säkerheten och införde därför en oljeblockad. Detta har förvärrat landets redan svårigheter med strömförsörjning.