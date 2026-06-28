Hela truppen tränar inför sextondelen mot Frankrike

Samtliga svenska VM-spelare som är på plats i USA deltog i söndagens träning i Dallas inför den viktiga sextondelsfinalen mot Frankrike, rapporterar flera medier.

Det innebär att mittfältaren Benjamin Nygren, som missade fredagens träning med en känning, är tillbaka. Även den småskadade backen Eric Smith tränar med laget som vanligt.

Under söndagen tar sig laget till New Jersey, där matchen spelas på tisdag klockan 23.00 svensk tid.