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Bild från söndagens träning i Dallas. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Hela truppen tränar inför sextondelen mot Frankrike

Av Jacob Ruderstam
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Samtliga svenska VM-spelare som är på plats i USA deltog i söndagens träning i Dallas inför den viktiga sextondelsfinalen mot Frankrike, rapporterar flera medier.

Det innebär att mittfältaren Benjamin Nygren, som missade fredagens träning med en känning, är tillbaka. Även den småskadade backen Eric Smith tränar med laget som vanligt.

Under söndagen tar sig laget till New Jersey, där matchen spelas på tisdag klockan 23.00 svensk tid.

Presschefen: ”Planen är att alla tränar fullt”
tv+text · Sveriges Television
Backen Isak Hien har sedan tidigare lämnat truppen på grund av skada
live · malservice.aftonbladet.se
Eric Smith har delvis tränat på egen hand under mästerskapets första veckor
live · Expressen
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Fotbolls-VMSveriges VM-resaBenjamin NygrenFotbollHerrlandslaget i fotboll