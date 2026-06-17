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Nicklas Carlnén. (TT/Bildbyrån)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Hemlig bonus till spelarna vid svenskt VM-avancemang

Av Anders Hovne
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Skulle Sverige ta sig vidare till sextondelsfinal i fotbolls-VM kan Svenska fotbollförbundet se fram emot ytterligare 19 miljoner kronor, rapporterar Radiosporten. Men hur mycket som går till bonusar till spelarna blir vill generalsekreterare Niclas Carlnén inte berätta.

– De och vi är nöjda med det avtal vi har skrivit, säger han.

Inför damernas EM i fjol gick förbundet ut och redogjorde för hur mycket spelarna fick i bonus, beroende på hur långt de gick i turneringen. Det beror enligt Carlnén delvis på att Uefa offentliggjorde siffrorna.

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Fotbolls-VMSveriges VM-resaSvFF, Svenska fotbollförbundetFotbollHerrlandslaget i fotbollNiclas Carlnén