Hemnet lyfter – annonsmarknaden går bättre än befarat
JP Morgan pekar på att antalet bostadsannonser minskar långsammare i juni än i maj, skriver nyhetsbyrån Finwire. Samtidigt upprepar banken rekommendationen undervikt för aktien.
JP Morgan menar att det behövs en tillväxt i antalet annonser innan Hemnet kan utvecklas starkare.
Finwire rapporterar också att Tages Capital har utökat sin blankning i Hemnet till 0,52 procent. Därmed finns det nu nio publika blankare i bolaget och den totala blankningspositionen uppgår till över 14 procent av kapitalet. En blankning är ett sätt att spekulera i att aktiekursen ska falla.
Hemnets aktie stiger tvåsiffrigt på börsen.
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