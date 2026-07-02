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Hemnets vd Jonas Gustafsson. Arkivbild. (Stina Stjernkvist/SVD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Dagens börs

Hemnet lyfter – annonsmarknaden går bättre än befarat

Av Magnus Eriksson
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JP Morgan pekar på att antalet bostadsannonser minskar långsammare i juni än i maj, skriver nyhetsbyrån Finwire. Samtidigt upprepar banken rekommendationen undervikt för aktien.

JP Morgan menar att det behövs en tillväxt i antalet annonser innan Hemnet kan utvecklas starkare.

Finwire rapporterar också att Tages Capital har utökat sin blankning i Hemnet till 0,52 procent. Därmed finns det nu nio publika blankare i bolaget och den totala blankningspositionen uppgår till över 14 procent av kapitalet. En blankning är ett sätt att spekulera i att aktiekursen ska falla.

Hemnets aktie stiger tvåsiffrigt på börsen.

Ny publik blankare i Hemnet
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Annonsmarknaden bättre - men inte bra
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