Hernan dras ut ur spillrorna – åtta dagar efter skalven

Hundratals räddningsarbetare jublade och kramades när man under torsdagen lyckades dra ut 43-årige Hernan Gil Flores från rasmassorna av ett flervåningshus i Catia La Mar, Venezuela, rapporterar AFP. Säkerhetsvakten var på jobbet när jordbävningarna slog till förra veckan och har i åtta dagar suttit fast under det kollapsade huset.

Räddningsteam från sju länder har jobbat dygnet runt de senaste dagarna för att få loss Hernan. Via slangar har han fått vatten och syrgas, och under insatsens slutskede röjde ett trettiotal personer undan bråte medan två räddningsarbetare grävde en tre meter lång tunnel för att nå 43-åringen.

– Det är verkligen ett mirakel, säger Gusbimar Gonzalez, Hernan Gils fru, till AFP.