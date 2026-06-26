Hiens skada kan vara svår: ”Mästerskapet är över”

Halvvägs in i första halvlek blev Sveriges mittback liggande på egen planhalva. Några minuter senare var han utbytt.

Och omdömet från SVT:s expert Therese Strömberg är dystert:

– Det ser ut som om han drar baksidan och att mästerskapet är över, säger hon i SVT.

– Jag tycker synd om honom för den kritik han fick emot sig efter Nederländerna, nu får han inte chansen att revanschera sig.

Förbundskapten Graham Potter hade i halvtidsvilan ingen rapport att ge om hur allvarligt skadad Hien bedöms vara.