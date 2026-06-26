Hiens skada kan vara svår: ”Mästerskapet är över”
Halvvägs in i första halvlek blev Sveriges mittback liggande på egen planhalva. Några minuter senare var han utbytt.
Och omdömet från SVT:s expert Therese Strömberg är dystert:
– Det ser ut som om han drar baksidan och att mästerskapet är över, säger hon i SVT.
– Jag tycker synd om honom för den kritik han fick emot sig efter Nederländerna, nu får han inte chansen att revanschera sig.
Förbundskapten Graham Potter hade i halvtidsvilan ingen rapport att ge om hur allvarligt skadad Hien bedöms vara.
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