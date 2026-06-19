Historiskt skifte i USA: Solen passerar kolet

Solkraften passerade kolkraften för första gången någonsin i USA i maj, enligt Bloomberg. Solenergin stod för 12,8 procent av den samlade elproduktionen under månaden. Kol svarade för 12,2 procent. Det framgår av tankesmedjan Embers analys av data från myndigheten EIA.

– Detta är en strukturell förändring av det amerikanska elsystemet, säger dataanalytikern Nicolas Fulghum till nyhetsbyrån.