Historiskt skifte i USA: Solen passerar kolet
Solkraften passerade kolkraften för första gången någonsin i USA i maj, enligt Bloomberg. Solenergin stod för 12,8 procent av den samlade elproduktionen under månaden. Kol svarade för 12,2 procent. Det framgår av tankesmedjan Embers analys av data från myndigheten EIA.
– Detta är en strukturell förändring av det amerikanska elsystemet, säger dataanalytikern Nicolas Fulghum till nyhetsbyrån.
bakgrund
Ember
Wikipedia (en)
Ember, formerly Sandbag, is an independent global energy think tank that uses data and policy to accelerate the clean energy transition. Headquartered in the UK, the organisation was launched in 2008 by Bryony Worthington.
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