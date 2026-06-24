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Keiko Fujimori. (Martin Mejia /AP/TT / AP)
Politiska läget i Peru

Högerkandidaten Fujimori går mot seger i Perus val

Av Anders Hovne
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Högerpopulisten Keiko Fujimori går mot seger i Perus presidentval, rapporterar TT. Enligt landets valkommission Onpe har Fujimori en ointaglig ledning med 99,86 procent av rösterna räknade.

Marginalen till vänsterkandidaten Roberto Sánchez är runt 43 000 röster med strax under 40 000 röster kvar att räkna.

Keiko Fujimori är dotter till den tidigare presidenten Alberto Fujimori, som avsattes och dömdes till fängelse. Det är hennes fjärde försök att bli president.

Valet hölls 7 juni
TT
Förstärker högertrenden i Latinamerika
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Politiska läget i PeruPeruLatinamerikaAlberto FujimoriKeiko Fujimori