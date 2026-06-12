Högre priser när allt fler vill äta bär – banan undantag

Priset på jordgubbar har mer än fördubblats sedan sekelskiftet i USA. Bakom utvecklingen ligger en trend, där inte minst höginkomsttagare, ökar sitt bärintag stort på bara några år, skriver amerikanska Washington Post.

En förklaring uppges vara att många bär inte längre är säsongsvara utan något man kan få tag på året om, vilket lett till andra kostvanor.

Bär som jordgubbar och blåbär är mest åtråvärda, vilket också utmärker sig i prisbilden. Skillnaden är stor mot exempelvis bananer som i princip kostar lika mycket i dag som de gjorde för 20 år sedan och där konsumtionen också minskat.