Det viktigaste skälet till att Riksbanken höjer styrräntan till 2,00 procent är egentligen positivt – att det är ”väldigt god fart i svensk ekonomi”. Det säger riksbankschefen Erik Thedéen på presskonferensen efter räntebeskedet.

Samtidigt väntas en ”cocktail” av bland annat utbudsstörningar och högre oljepriser till följd av kriget i Mellanöstern driva upp inflationen.

På en fråga om varför Riksbanken höjer räntan redan nu trots att inflationen fortfarande är relativt låg svarar Thedéen att det är så räntehöjningar ska fungera:

– Gör man det inte i förebyggande syfte, då är man för sent ute.

När nästa höjning kommer vill han inte säga, utan hänvisar till septemberprognosen som pekar mot ytterligare två höjningar det närmaste året.