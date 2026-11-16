Den regering som Centerpartiet nu vill förhandla om finns inte, skriver den tidigare moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark på DI Debatt. Han säger att Vänsterpartiets regeringskrav sätter en väldig press på C att göra eftergifter.

Hökmark anser att Sverige kommer att påverkas negativt av en vänstersväng. Han pekar på att en rödgrön regering skulle medföra höjda offentliga utgifter, avskaffad karensdag och ”en lång rad nedlagda skolor”.

Han släpper inte hoppet om att C ska blicka högerut igen.

”Centerpartiets väljare må ogilla SD. I den tid vi lever i ogillar de politisk ansvarslöshet än mer.”