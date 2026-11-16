Moderaterna ändrar inte i regeringsprocessen bara för att Centerpartiet valt att förhandla vidare med det totalpaket som Socialdemokraterna presenterade i helgen.

M-ledaren Ulf Kristersson ska som planerat redovisa sitt sonderingsuppdrag för talmannen Andreas Norlén under tisdagen. Det uppger partiet för Ekot efter spekulationer om ett möte med talmannen redan under måndagen.

Det är fortfarande oklart vad som händer efter tisdagens möte mellan M-ledaren och Norlén.

– Om talmannen står fast vid sin idé att ha en omröstning kopplad till ett sådant uppdrag får vi ju en omröstning i slutet av veckan eller kanske i början av nästa vecka, skulle jag tro, säger statsvetaren Tommy Möller i SVT:s Morgonstudion.