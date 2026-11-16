Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar för extraval om Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. Hon betonar att ”extraval är hela tiden ett alternativ”.

– Är det så att vi är inne på en fjärde omröstning och Vänsterpartiet fortfarande vill sitta i en regering, då finns det två alternativ: antingen en röst på Kristersson eller extraval, säger hon i TV4:s Nyhetsmorgon.

Thand Ringqvist lovar samtidigt att V inte får några ministerposter i en S-ledd regering. Hon tillbakavisar också uppgifterna om att hon själv förespråkat Kristerssons alternativ.