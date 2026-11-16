C-ledaren: ”Extraval är hela tiden ett alternativ”
Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar för extraval om Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. Hon betonar att ”extraval är hela tiden ett alternativ”.
– Är det så att vi är inne på en fjärde omröstning och Vänsterpartiet fortfarande vill sitta i en regering, då finns det två alternativ: antingen en röst på Kristersson eller extraval, säger hon i TV4:s Nyhetsmorgon.
Thand Ringqvist lovar samtidigt att V inte får några ministerposter i en S-ledd regering. Hon tillbakavisar också uppgifterna om att hon själv förespråkat Kristerssons alternativ.