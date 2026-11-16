Centerpartiet håller dörren öppen för att gå högerut om Vänsterpartiet kräver för stora politiska eftergifter för att släppa fram en S-ledd regering.

– C är splittrat. Det fanns inte stöd just nu för att ta det klivet, men det är inte långt kvar, säger Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare på Timbro, till Expressen.

Enligt honom kan S-ledaren Magdalena Andersson få svårt att tillmötesgå V:s krav. Han tror också att V riskerar att få skulden om regeringsbildningen misslyckas, men att konsekvenserna skulle bli ännu värre för S.