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En man hittades levande i rasmassorna i staden Caraballeda under söndagen. (Miguel Medina /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Hoppet om att hitta överlevande i rasmassorna minskar

Av Hedda Hallsenius
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Den kritiska 72-timmarsgränsen har passerats efter de förödande jordskalven i Venezuela, och hoppet om att hitta överlevande i rasmassorna minskar, rapporterar bland annat SVT Nyheter.

– Det finns enskilda exempel där människor har klarat sig betydligt längre under rasmassor efter jordbävningar, men det hör till ovanligheterna, säger SVT:s Latinamerikakorrespondent Tigran Feiler.

Andreas Spaett, chef för Läkare Utan Gränser i Venezuela, säger att möjligheten att överleva under rasmassorna beror mycket på var i en kollapsad byggnad man befinner sig. Det finns exempel på människor som överlevt i upp till tio dagar.

– Ibland i dessa situationer uppstår mirakel, säger han till Aftonbladet.

Tigran Feiler: Ingen vet om det fortfarande finns människor vid liv under rasmassorna
Sveriges Television
”Du kommer hit och tror att det varit en bombning”, säger Andreas Spaett
Aftonbladet
Enligt experter sjunker sannolikheten för att hitta folk vid liv skarpt efter 72 timmar
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Hittills har 1 450 personer bekräftats döda och omkring 50 000 saknas fortfarande
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