Hoppet om att hitta överlevande i rasmassorna minskar
Den kritiska 72-timmarsgränsen har passerats efter de förödande jordskalven i Venezuela, och hoppet om att hitta överlevande i rasmassorna minskar, rapporterar bland annat SVT Nyheter.
– Det finns enskilda exempel där människor har klarat sig betydligt längre under rasmassor efter jordbävningar, men det hör till ovanligheterna, säger SVT:s Latinamerikakorrespondent Tigran Feiler.
Andreas Spaett, chef för Läkare Utan Gränser i Venezuela, säger att möjligheten att överleva under rasmassorna beror mycket på var i en kollapsad byggnad man befinner sig. Det finns exempel på människor som överlevt i upp till tio dagar.
– Ibland i dessa situationer uppstår mirakel, säger han till Aftonbladet.
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