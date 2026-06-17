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Kronprinsen Haakon och kronprinsessan Mette-Marit. (Javad Parsa / NTB)
Kronprinsessan Mette-Marits hälsa

Hovexperten: Hon har knappt stått på väntelistan

Av Hannah Gustafsson
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Nettavisens kungaexpert Tove Taalesen är förvånad över den korta tid kronprinsessan Mette-Marit har behövt vänta på nya lungor – endast tolv dagar.

– Ingen av oss förväntade oss att det skulle hända så snabbt. Hon har knappt stått på väntelistan, säger Taalesen till norska TV2.

Samtidigt tror hon att det blir en lättnad för kungafamiljen, trots den långa rehabilitering som ligger framför kronprinsessan.

Johan T Lindvall, hovexpert och chefredaktör på Svensk Damtidning, tror att bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer att få besöka sin mamma på sjukhuset, trots fängelsedomen som meddelades i fredags.

– Jag tror faktiskt det. Han kommer att bli ledsagad till sjukhuset, säger Lindvall i TV4:s morgonstudio.

Däremot kommer kronprinsessan inte träffa Marius på häktet, eftersom hon kommer vårdas på sjukhus i flera veckor.

Politikerna skickar hälsningar till kronprinsessan efter beskedet
www.tv2.no
”Det kan ha skett de senaste dagarna. Det kan ha skett förra veckan”
tv+text · www.tv4.se
Johan T Lindwall: Skötte det på samma sätt som vid prins Daniels njurtransplantation
www.svenskdam.se
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