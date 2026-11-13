Jensen Huang var en spillra av sitt forna jag de sista timmarna som vd för Nvidia. Det berättar källor med insyn för Bloomberg. Efter veckor av förnekanden erkände han en affär med en kvinna, Alice Huang, som misstänks vara kinesisk spion.

Mot slutet började han uppträda ångerfullt och kallade sig själv för en ”skitstövel”. Den vanligtvis mycket energiske vd:n började säga saker som ”whatever” och ”det spelar ingen roll”.

Enligt Bloomberg ska Jensen Huang ha sagt att han inte bryr sig om vad som händer med honom själv, men att han inte vill ”förstöra livet” för de kvinnor han haft relationer med.

Det slutliga medgivandet ska ha kommit efter att Nvidias chefsjurist Tim Teter åkt hem till Jensen Huang och konfronterat honom. Utöver otrohetsaffären med Alice Huang har det framkommit uppgifter om ytterligare två utomäktenskapliga relationer.