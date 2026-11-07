Nvidias vd Jensen Huang kallas till en utfrågning bakom stängda dörrar i USA:s kongress. Det framgår av ett brev från tre utskottsordförande i representanthuset. Bakgrunden är uppgifter om att han haft en nära relation med en misstänkt kinesisk spion.

Huang uppmanas att inställa sig den 18 november för att svara på frågor om Nvidias rutiner för att motverka utländskt spionage och sina kontakter med kvinnan.

Nvidia har tidigare avvisat misstankarna och betonat att det är naturligt för Huang att ha kontakt med bolagets kunder.