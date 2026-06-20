Hultqvist: Dubbelt så många värnpliktiga behövs

S föreslagna dubblering av antalet värnpliktiga är nödvändig för att stärka Sveriges försvar. Det säger partiets försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist till GP.

– Det handlar om att kunna rotera förband, ersätta förluster, kunna ha fungerande territorialförsvarsförband, men också ha en ordentlig bevakning av hamnar, flygbaser och kritisk infrastruktur, säger han.

KD har tidigare meddelat att de på sikt vill att alla svenska ungdomar genomför värnplikt efter gymnasiet.

Jonas Berglund, Moderat och ordförande i försvarsutskottet, menar dock att försvaret varken har plats eller nytta av så många värnpliktiga som S föreslår.

– Jag menar att de tar sin siffra ur luften. 20 000. Ja, men vad ska de här människorna göra? Var ska de placeras?