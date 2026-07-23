Efter beskedet om ny blockad: Huthisk attack mot oljetanker

En oljetanker i Hormuzsundet i början av maj 2026. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Under natten till torsdagen uppger Huthirebellerna i Jemen att de har attackerat två saudiarabiska oljetankrar i Röda havet, rapporterar flera medier. Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord.

Inga personer ska ha skadats i attackerna, men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet, skriver CNN.

Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar. I måndags meddelade huthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet.