Efter beskedet om ny blockad: Huthisk attack mot oljetanker
Under natten till torsdagen uppger Huthirebellerna i Jemen att de har attackerat två saudiarabiska oljetankrar i Röda havet, rapporterar flera medier. Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord.
Inga personer ska ha skadats i attackerna, men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet, skriver CNN.
Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar. I måndags meddelade huthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet.
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