Hyllar stödet från Sverige: ”Har gett en otrolig energi”

Tusentals svenska supportrar har rest till nordamerika för att följa fotbolls-VM på plats. Hemma i Sverige har tiotusentals fans samlats på bland annat Stockholms stadion och Ullevi i Göteborg, vilket inte gått laget förbi.

Efter nattens uttåg mot Frankrike berättar Alexander Isak att tränaren Graham Potter har visat klipp från firandena för att peppa gruppen inför matcherna.

– Det har vi alla följt och till och med tagit med i matchgenomgångar, att visa hur landet står bakom oss. Det har gett en otrolig energi, säger han.