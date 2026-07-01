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Fans på stadion under nattens match. (ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Hyllar stödet från Sverige: ”Har gett en otrolig energi”

Av Tomas Ekelund
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Tusentals svenska supportrar har rest till nordamerika för att följa fotbolls-VM på plats. Hemma i Sverige har tiotusentals fans samlats på bland annat Stockholms stadion och Ullevi i Göteborg, vilket inte gått laget förbi.

Efter nattens uttåg mot Frankrike berättar Alexander Isak att tränaren Graham Potter har visat klipp från firandena för att peppa gruppen inför matcherna.

– Det har vi alla följt och till och med tagit med i matchgenomgångar, att visa hur landet står bakom oss. Det har gett en otrolig energi, säger han.

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www.fotbollskanalen.se

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Fotbolls-VMSveriges VM-resaAlexander IsakFotboll