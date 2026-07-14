IBM:s aktieras det största sedan åtminstone 1968

It-bolaget IBM:s aktie rasade som mest 26 procent på Wall Street på tisdagen. Det är det största tappet sedan åtminstone januari 1968, skriver Bloomberg.

Raset kommer efter att it-jätten gjort en så kallad vinstvarning och publicerat preliminära siffror som visar att omsättningen blev klart lägre än väntat i det andra kvartalet.

I ett brev till investerare hänvisar vd:n Arvind Krishna till AI-boomen, som gör att teknikföretag köper så många AI-servrar och chip att de skjuter upp inköp av IBM:s datorer och mjukvara. ”Vi anpassade oss inte tillräckligt snabbt”, skriver Krishna.