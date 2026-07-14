Röd öppning på börsen – Ericsson rapportrasar

Börshuset vid Stortorget i Gamla stan i Stockholm. Arkivbild.

Stockholmsbörsen öppnar nedåt i spåren av ökad oro i Mellanöstern. Storbolagsindexet OMXS30 backar med 0,9 procent och det breda indexet OMXSPI med 0,5.

Höjdaren på bolagsfronten denna dag när rapportsäsongen drar igång på allvar är Ericsson. Telekomjätten redovisar en försäljning som var lägre än förväntat men högre marginaler. Aktien backar med 7 procent.

Bland övriga rapporter syns en starkare ökning än väntat för NCC:s orderingång. Aktien backar med 2 procent.

Teknikföretaget Mycronic slår marknadens förväntningar och höjer helårsprognosen för omsättningen. Aktien lyfter tvåsiffrigt.

Nätmäklaren Avanzas resultat överraskade positivt. Aktien lyfter 4 procent.

Industrikonglomeratet Lifco redovisar ett rörelseresultat som slog förväntningarna marginellt. Aktien lyfter 4 procent.

Lastbilstillverkaren Traton släppte sent på måndagen preliminära siffror för det andra kvartalet där det justerade rörelseresultatet överträffade marknadens förväntningar, samtidigt var nettokassaflödet svagare än väntat. Aktein avancerar 2 procent.