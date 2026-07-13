Informationsplikten börjar gälla: ”Inte valfritt att följa lagar”

Från och med i dag gäller lagen om informationsplikt som innebär att anställda vid sex myndigheter måste meddela polisen om det finns anledning att tro att någon vistas i Sverige utan rätt, rapporterar Ekot.

Kritiker menar att det handlar om ”angiveri”. Men migrationsminister Johan Forssell (M) försvarar lagen.

– Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige, säger han.

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers varnar å sin sida för att tilliten till myndigheterna kan ta skada.