Informationsplikten börjar gälla: ”Inte valfritt att följa lagar”
Från och med i dag gäller lagen om informationsplikt som innebär att anställda vid sex myndigheter måste meddela polisen om det finns anledning att tro att någon vistas i Sverige utan rätt, rapporterar Ekot.
Kritiker menar att det handlar om ”angiveri”. Men migrationsminister Johan Forssell (M) försvarar lagen.
– Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige, säger han.
Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers varnar å sin sida för att tilliten till myndigheterna kan ta skada.
Just nu upplåst för alla
Invandringen • Kontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
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