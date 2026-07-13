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Johan Forssell (M), migrationsminister,. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska migrationspolitiken

Informationsplikten börjar gälla: ”Inte valfritt att följa lagar”

Av Anders Hovne
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Från och med i dag gäller lagen om informationsplikt som innebär att anställda vid sex myndigheter måste meddela polisen om det finns anledning att tro att någon vistas i Sverige utan rätt, rapporterar Ekot.

Kritiker menar att det handlar om ”angiveri”. Men migrationsminister Johan Forssell (M) försvarar lagen.

– Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige, säger han.

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers varnar å sin sida för att tilliten till myndigheterna kan ta skada.

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Erkers: Öppnar upp för ett angiverisamhälle
Sveriges Radio
Riksdagen klubbade lagen tidigare i sommar ()
TT
SD ville att informationsplikten även skulle omfatta vård, skola och socialtjänst (25 mars)
TT
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