Idrottsministern om OS-beslutet: ”Normaliserar Rysslands anfallskrig”
Idrottsminister Jakob Forssmed (KD) rasar mot IOK:s beslut att låta ryska idrottare tävla i OS.
– Ett bedrövligt beslut som normaliserar Rysslands anfallskrig, säger han till TT.
Jakob Forssmed säger att den ryska idrotten är nära sammankopplad med den ryska statsapparaten, och att timingen är usel med tanke på de senaste dagarnas attacker mot civila mål.
– Ukrainska idrottare och tränare hör till offren för sådana ryska anfall, säger han.
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