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Idrottsminister Jakob Forssmed (KD) under 16-delsfinalen mellan Frankrike och Sverige på Stockholms stadion den 30 juni 2026. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Ryska invasionenSommar-OS 2028

Idrottsministern om OS-beslutet: ”Normaliserar Rysslands anfallskrig”

Av Kinga Sandén
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Idrottsminister Jakob Forssmed (KD) rasar mot IOK:s beslut att låta ryska idrottare tävla i OS.

– Ett bedrövligt beslut som normaliserar Rysslands anfallskrig, säger han till TT.

Jakob Forssmed säger att den ryska idrotten är nära sammankopplad med den ryska statsapparaten, och att timingen är usel med tanke på de senaste dagarnas attacker mot civila mål.

– Ukrainska idrottare och tränare hör till offren för sådana ryska anfall, säger han.

Ryska idrottare har hittills bara fått delta i spelen under neutral flagg och behövt bevisa sin politiska opartiskhet
TT
Alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med spelen i Los Angeles 2028, meddelar IOK
www.tv4.se
Det är fortfarande oklart om ryska flaggor och den ryska nationalsången tillåts
Reuters  · Ofta betalvägg
Gäller alla ryssar oavsett politiskt ställningstagande
TT
Ryska idrottare stoppades från OS efter invasionen 2022
Expressen
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