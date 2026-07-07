Idrottsministern om OS-beslutet: ”Normaliserar Rysslands anfallskrig”

Idrottsminister Jakob Forssmed (KD) under 16-delsfinalen mellan Frankrike och Sverige på Stockholms stadion den 30 juni 2026.

Idrottsminister Jakob Forssmed (KD) rasar mot IOK:s beslut att låta ryska idrottare tävla i OS.

– Ett bedrövligt beslut som normaliserar Rysslands anfallskrig, säger han till TT.

Jakob Forssmed säger att den ryska idrotten är nära sammankopplad med den ryska statsapparaten, och att timingen är usel med tanke på de senaste dagarnas attacker mot civila mål.

– Ukrainska idrottare och tränare hör till offren för sådana ryska anfall, säger han.