Internationella ishockeyförbundets (IIHF) hemsida har hackats efter beskedet att Ryssland stoppas från junior-VM i Kanada, rapporterar SVT.

”Rädda för att möta Ryssland? Ni stängde av det enda laget som ni inte kan slå”, stod det på hemsidan tillsammans med en bild på jublande ryska spelare.

Meddelandet försvann efter några minuter och hemsidan stängdes ner.