Infantino ber om ursäkt – säljplanen ”inte aktuell”
Den utskällde Fifa-chefen Gianni Infantino ber om ursäkt för planerna på att sälja delar av VM:s kommersiella rättigheter i ett brev till Fifarådet som Sky News har publicerat.
Brevet har även skrivits under av Fifas generalsekreterare Mattias Grafström.
”Vi ber genuint om ursäkt för de här misstagen och ska se till att det aldrig händer igen”, står det.
De passar dock på att nämna att Infantino har Grafströms och Fifas styrelses fulla stöd.
Infantino och Grafström påminner också om att förslaget har dragits tillbaka och inte längre är aktuellt. Hädanefter kommer Fifa ”inte längre tolerera attacker mot dess integritet och goda styre”, står det i brevet.
Det handlar konflikten om
- Fifa och dess president Gianni Infantino har haft planer på att sälja 20 procent av VM:s framtida kommersiella rättigheter till privata investerare.
- Initiativet väckte hård kritik i fotbollsvärlden. Bland annat hotade Uefa, med sina 55 medlemsförbund, att bojkotta framtida mästerskap.
- Den massiva kritiken ledde till att Fifa drog tillbaka planerna, men först efter att Infantino gett flera förbund ultimatum.
- Flera nationella förbund, däribland Sverige och Wales, har sedan dess återkallat sitt stöd för Fifa-chefen Gianni Infantino.
- Uefa har krävt att Infantino ska avgå självmant eller ställas inför en extra sammankallad kongress i syfte att välja bort honom.
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