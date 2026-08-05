Infantino ber om ursäkt – säljplanen ”inte aktuell”

Den utskällde Fifa-chefen Gianni Infantino ber om ursäkt för planerna på att sälja delar av VM:s kommersiella rättigheter i ett brev till Fifarådet som Sky News har publicerat.

Brevet har även skrivits under av Fifas generalsekreterare Mattias Grafström.

”Vi ber genuint om ursäkt för de här misstagen och ska se till att det aldrig händer igen”, står det.

De passar dock på att nämna att Infantino har Grafströms och Fifas styrelses fulla stöd.

Infantino och Grafström påminner också om att förslaget har dragits tillbaka och inte längre är aktuellt. Hädanefter kommer Fifa ”inte längre tolerera attacker mot dess integritet och goda styre”, står det i brevet.