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Infantino efter att ha sett en fotbollsmatch i Marocko i går. (STR /AP/TT)
Fotbolls-VMMaktkampen inom Fifa

Källor: Infantino gav bort VM-finalen i utbyte mot stöd

Av Marcus Lindén
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Den hårt pressade Fifa-chefen Gianni Infantino har tagit till flera ovanliga tillvägagångssätt i sitt försök att samla stöd hos medlemsländerna.

Enligt källor till brittiska The Times lovade han Marocko att landet får anordna VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd. Marocko, som beskrivs som Infantinos mest lojala supporter, håller på att bygga det som ska bli världens största fotbollsarena.

Fifa förnekar att ett sådant löfte har utfärdats. Mästerskapet samarrangeras av Marocko, Portugal och Spanien.

Samtidigt skriver The Athletic att Jordaniens fotbollschef prins Ali bin Al Hussein anklagar Infantino för ”utpressning”. Enligt honom har Jordanien under året bett om stöd i tre olika projekt och fått som svar att landet först måste ställa sig bakom Infantinos omval i mars 2027.

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