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Fifapresidenten Gianni Infantino. (Mandel Ngan / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Infantino: Fifas rättsliga organ är oberoende

Av Jacob Ruderstam
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Fifapresidenten Gianni Infantino säger att det internationella fotbollsförbundets rättsliga organ är oberoende och självständiga. Uttalandet sker efter den massiva kritik som riktats mot Fifa på grund av att USA-stjärnan Folarin Baloguns avstängning skjutits upp efter påtryckningar från Donald Trump.

Fifachefen säger att han och Donald Trump diskuterade ärendet, men att han förklarade för den amerikanske presidenten att ärendet låg på de självständiga organens bord.

Det belgiska fotbollsförbundet överklagade beslutet att skjuta upp Baloguns avstängning men under måndagskvällen avslogs överklagan.

Balogun, som i år har gjort flest VM-mål för USA, får därmed spela nattens viktiga åttondelsfinal.

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Trump: Jag ringde Infantino och bad om en granskning
TT
Balogun fick rött kort i sextondelsfinalen och skulle egentligen ha varit avstängd mot Belgien
Reuters  · Ofta betalvägg
Det är första gången på över 60 år som ett rött kort inte leder till en avstängning i VM
AP  · Ofta betalvägg
Trump: Det enda jag gjorde var att be om en granskning
CNN
Idrottsministern rasar mot Fifa: ”Hot mot sporten”
Sveriges Television
Svenska fotbollförbundet: ”Får inte finnas frågetecken”
www.fotbollskanalen.se
Läs hela Infantinos uttalande här
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