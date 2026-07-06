Infantino: Fifas rättsliga organ är oberoende

Fifapresidenten Gianni Infantino säger att det internationella fotbollsförbundets rättsliga organ är oberoende och självständiga. Uttalandet sker efter den massiva kritik som riktats mot Fifa på grund av att USA-stjärnan Folarin Baloguns avstängning skjutits upp efter påtryckningar från Donald Trump.

Fifachefen säger att han och Donald Trump diskuterade ärendet, men att han förklarade för den amerikanske presidenten att ärendet låg på de självständiga organens bord.

Det belgiska fotbollsförbundet överklagade beslutet att skjuta upp Baloguns avstängning men under måndagskvällen avslogs överklagan.

Balogun, som i år har gjort flest VM-mål för USA, får därmed spela nattens viktiga åttondelsfinal.