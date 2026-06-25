Inflationen stiger i USA enligt Feds favoritmått

Inflationen i USA uppgick till 4,1 procent i maj, enligt Federal Reserves favoritmått PCE-inflationen. Det är högre än aprilsiffran på 3,8 procent, mätt i årstakt, och i linje med analytikernas förhandstips.

Kärninflationen, det vill säga exklusive priserna på livsmedel och energi, steg till 3,4 från 3,3 procent månaden innan. Det är den högsta nivån sedan oktober 2023 och prickade förväntningarna.

Parallellt revideras tillväxtsiffran upp för USA:s ekonomi i första kvartalet. BNP-tillväxten uppgick till 2,1 mot tidigare 1,6 procent mätt i årstakt.

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