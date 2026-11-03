Demokraten Abdul El-Sayed kommer sannolikt att vinna senatorsracet i Michigan över republikanen Mike Rodgers. Detta enligt den inflytelserika valprognosen Cook Political Report.

I ett nyhetsbrev skriver Cooks Jessica Taylor att delstaten flyttas från kategorin ”helt jämnt” till ”fördel Demokraterna”.

”Vi grundar vår slutliga bedömning på nya offentliga och interna opinionsmätningar, däribland en mätning från New York Times/Siena i helgen som visade att El-Sayed ledde med elva procentenheter”, skriver hon.