Inga formella samtal mellan USA och Kanada vid G7

Kanada och USA kommer inte att ha några formella möten i samband med G7-mötet i Frankrike, rapporterar CBC.

Kanada och USA brukar nästan alltid ha ett enskilt möte med varandra vid sidan av de informella samtalen på toppmötet, men premiärminister Mark Carney är lugn.

– Jag skulle inte dra för stora växlar av det. Vi har haft sju eller åtta samtal under de senaste 36 timmarna och kommer att prata mer i dag också.

Relationen mellan USA och Kanada har förvärrats sedan Donald Trump blev president. I januari fick Carney stor uppmärksamhet efter ett tal där han pratade om en raserad världsordning och stormakter som beter sig illa.