Inga formella samtal mellan USA och Kanada vid G7
Kanada och USA kommer inte att ha några formella möten i samband med G7-mötet i Frankrike, rapporterar CBC.
Kanada och USA brukar nästan alltid ha ett enskilt möte med varandra vid sidan av de informella samtalen på toppmötet, men premiärminister Mark Carney är lugn.
– Jag skulle inte dra för stora växlar av det. Vi har haft sju eller åtta samtal under de senaste 36 timmarna och kommer att prata mer i dag också.
Relationen mellan USA och Kanada har förvärrats sedan Donald Trump blev president. I januari fick Carney stor uppmärksamhet efter ett tal där han pratade om en raserad världsordning och stormakter som beter sig illa.
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