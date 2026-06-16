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Anthropics medgrundare och president Daniela Amodei. (Noah Berger /AP/TT)
Stoppet för Anthropics modeller

Inget genombrott efter Anthropics Vita huset-möte: ”De satte oss i skiten”

Av Helena Sällström
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Personal från Anthropic mötte seniora Vita huset-medarbetare under gårdagen. Mötet ledde inte till någon lösning för de stoppade AI-modellerna, uppger källor för Politico.

Enligt Axios källor fortsätter de personliga relationerna att ställa till det i samarbetet med administrationen. Anthropic uppges helt enkelt ha svårt att tala presidentens språk.

– Vissa av oss tyckte att det var dags att ge dem en chans. Nu börjar även de personerna tvivla. De satte oss i skiten, sa en anonym företrädare för administrationen inför mötet.

Vita huset införde exportstopp för AI-modellerna i fredags, samt förbjöd utländska medborgare att använda dem.

Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken

  • Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
  • Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
  • USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
  • Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
  • Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.

Omni förklararVänta nu. Kan USA faktiskt stänga av AI för resten av världen?

Omni Mer
Lär sannolikt ta mer än ett par dagar för att komma fram till något
www.politico.com
Källor: ”Anthropic har inte varit jättebra på att tala med administrationen”
www.axios.com
AI-bolaget efter mötet: ”Alla arbetar för en snabb lösning”
www.theinformation.com
USA uppges se risker med att länder som Ryssland eller Kina kan utnyttja modellerna
Reuters  · Ofta betalvägg
Så förlorade Anthropic först Vita husets förtroende och sedan sin flaggskeppsprodukt
Washington Post  · Ofta betalvägg
Bakom kulisserna: Bråket om Anthropics AI-modeller
The Verge
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