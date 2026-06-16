Inget genombrott efter Anthropics Vita huset-möte: ”De satte oss i skiten”
Personal från Anthropic mötte seniora Vita huset-medarbetare under gårdagen. Mötet ledde inte till någon lösning för de stoppade AI-modellerna, uppger källor för Politico.
Enligt Axios källor fortsätter de personliga relationerna att ställa till det i samarbetet med administrationen. Anthropic uppges helt enkelt ha svårt att tala presidentens språk.
– Vissa av oss tyckte att det var dags att ge dem en chans. Nu börjar även de personerna tvivla. De satte oss i skiten, sa en anonym företrädare för administrationen inför mötet.
Vita huset införde exportstopp för AI-modellerna i fredags, samt förbjöd utländska medborgare att använda dem.
Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken
- Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
- Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
- USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
- Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
- Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.
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