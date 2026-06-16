Inget genombrott efter Anthropics Vita huset-möte: ”De satte oss i skiten”

Personal från Anthropic mötte seniora Vita huset-medarbetare under gårdagen. Mötet ledde inte till någon lösning för de stoppade AI-modellerna, uppger källor för Politico.

Enligt Axios källor fortsätter de personliga relationerna att ställa till det i samarbetet med administrationen. Anthropic uppges helt enkelt ha svårt att tala presidentens språk.

– Vissa av oss tyckte att det var dags att ge dem en chans. Nu börjar även de personerna tvivla. De satte oss i skiten, sa en anonym företrädare för administrationen inför mötet.

Vita huset införde exportstopp för AI-modellerna i fredags, samt förbjöd utländska medborgare att använda dem.