Ryssland kommer inte delta i junior-VM i ishockey i vinter, meddelar det internationella ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.

Ryssland tog över den norska platsen i samband med att den ryska avstängningen från internationell ishockey hävdes, men värdlandet Kanada har skärpt visumreglerna i hopp om att stoppa Ryssland.

Sverige och en rad andra länder har också meddelat att de inte tänker spela några matcher mot Ryssland, utan hellre föredrar att lämna walk over.

Det nya beskedet innebär att Norge får tillbaka sin plats, skriver VG.