”Inövat och perfekt – är som att lyssna på en ljudbok”

Relaterbar och drastisk – men med glimten i ögat. Det skriver Helena Lindblad på DN om årets första sommarpratare Helena Bergström, som berättar om den svåra tiden efter att hon stukat foten och maken Colin Nutley fått en stroke.

”Det är något väldigt avväpnande med att hon inte drar sig för att öppna dörren till sitt eget elände och gör det på ett så vardagligt sätt.”

Men det håller inte Jan Andersson på GP med om. Han tycker att Bergström borde ha vågat vara lite mer personlig i sitt berättarsätt.

”Varje fras, minsta lilla suck, sitter dramatiskt, inövat och perfekt. Det är som att lyssna på en ljudbok.”

Expressens Jens Liljestrand fastnar i stället på Bergströms ljudeffekter, som gör hela sommarpratet parodiskt.

”När hon pratar om sin älskade häst, den ”bångstyrige” Jojje, lägger hon ideligen in ljudet av galopperande hästhovar som tjatig ljudtapet.”