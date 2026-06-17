Irak tabbade sig – då säkrade Haaland norsk vinst

Norge spelade sin första VM-match sedan 1998 när de mötte Irak i natt. Och comebacken gjordes med besked: matchen slutade 4–1 till norrmännen, rapporterar flera medier.

Matchens målhjälte blev Erling Haaland efter att ha gjort två mål.

– Jag vet inte vad klockan är i Norge, men jag hoppas att folk festar lite, säger Haaland till norska TV2 efter matchen.

Ett av målen kom efter en stor tabbe från Irak, där lagets mittback Zaid Tahseen lite löst skulle passa hem bollen till målvakten Jamal Hassan. Men Haaland såg sin chans, och petade in bollen i nätet.

Nu väntar Senegal i nästa gruppspelsmatch på tisdag.