Iran anklagar USA för brott mot fredsavtalet efter attacker

Iran anklagar USA för att ha brutit mot fredsavtalet, efter att båda sidor beskjutit varandra under helgen, rapporterar AFP.

Under natten mot fredag beskjöt Iran ett kommersiellt fartyg under singaporeansk flagg i Hormuzsundet. USA kallade beskjutningen för ett ”tydligt brott mot vapenvilan” och svarade med att attackera Iran.

Under dagen har Iran skjutit mot Bahrain samt ytterligare ett fartyg i Hormuzsundet.

Irans revolutionsgarde säger att de anfallit amerikanska mål i området och att svaret kommer att breddas om USA ”upprepar aggressionen”.