USA attackerar i Hormuz för andra natten i rad
För andra dagen i rad attackerar USA mål vid Hormuzsundet i Iran. Det bekräftar det amerikanska militärkommandot Centcom på X.
”Våra attacker i dag är ett direkt svar på Irans fortsatta aggression mot den kommersiella sjöfarten”, skriver Centcom, och skriver att Iran attackerade den Panamaflaggade oljetankern M/T Kiku tidigt på lördagsmorgonen.
Den statliga iranska nyhetsbyrån har uppgifter om explosioner på ön Qeshm i Hormuzsundet och i Sirik på fastlandet vid sundet, där amerikanska stridsflyg även genomförde attacker under fredagen, enligt Reuters.
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