USA attackerar i Hormuz för andra natten i rad

A small motorboat passes anchored vessels in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Wednesday, June 17, 2026.(Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) XEM113

För andra dagen i rad attackerar USA mål vid Hormuzsundet i Iran. Det bekräftar det amerikanska militärkommandot Centcom på X.

”Våra attacker i dag är ett direkt svar på Irans fortsatta aggression mot den kommersiella sjöfarten”, skriver Centcom, och skriver att Iran attackerade den Panamaflaggade oljetankern M/T Kiku tidigt på lördagsmorgonen.

Den statliga iranska nyhetsbyrån har uppgifter om explosioner på ön Qeshm i Hormuzsundet och i Sirik på fastlandet vid sundet, där amerikanska stridsflyg även genomförde attacker under fredagen, enligt Reuters.