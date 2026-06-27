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A small motorboat passes anchored vessels in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Wednesday, June 17, 2026.(Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) XEM113 (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

USA attackerar i Hormuz för andra natten i rad

Av Kinga Sandén
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För andra dagen i rad attackerar USA mål vid Hormuzsundet i Iran. Det bekräftar det amerikanska militärkommandot Centcom på X.

”Våra attacker i dag är ett direkt svar på Irans fortsatta aggression mot den kommersiella sjöfarten”, skriver Centcom, och skriver att Iran attackerade den Panamaflaggade oljetankern M/T Kiku tidigt på lördagsmorgonen.

Den statliga iranska nyhetsbyrån har uppgifter om explosioner på ön Qeshm i Hormuzsundet och i Sirik på fastlandet vid sundet, där amerikanska stridsflyg även genomförde attacker under fredagen, enligt Reuters.

Centcom på X
x.com
Explosioner hördes i Sirik i södra Iran
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Säker passage för kommersiella fartyg
aje.news
Irans attack mot ett kommersiellt fartyg på torsdagen satte stopp för evakueringen av 11 000 besättningsmän genom sundet (25 juni)
CNN
Vita huset: Presidenten har varit tydlig med att Iran inte kan tillåtas störa trafiken (25 juni)
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